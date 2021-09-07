وطنية
أكبر حملة لـ”الكتاب” بعين الشق
حضرها أعضاء المكتب السياسي لمناصرة لبنى الصغيري وكيلة اللائحة نجح حزب التقدم والاشتراكية في العودة بقوة إلى الواجهة السياسية بمنطقة عين الشق بالبيضاء، بعد أن نظم مناضلوه حملة انتخابية وصفت بالاستثنائية، بحضور وازن لأعضاء المكتب السياسي للحزب، دعما لوكيلة اللائحة الجهوية، لبنى الصغيري محامية بهيأة البيضاء. وما ميز حملة أولأكمل القراءة »
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