الأولى
تحت الدف
عادت حليمة إلى عادتها القديمة، بشكل أكثر سوءا هذه المرة. ولم تفلح نداءات المواطنين ووصلات التحسيس وتدوينات مواقع التواصل الاجتماعي، في ثني الأحزاب عن إغراق الطرق والشوارع والأزقة في أمواج من الأوراق والمناشير الانتخابية. صور ورموز وألوان وشعارات في كل مكان، إذ يستحيل أن تمر من شارع، دون أنأكمل القراءة »
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