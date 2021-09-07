الرياضة
الجيراري وحريمات يمددان للجيش
الفريق العسكري يتجاوز كل الخلافات ويوقع عقدا جديدا مع اللاعبين ساهم تمديد الجيش الملكي عقد المدرب البلجيكي سفين فاندربروك، في موافقة عمر الجيراري وربيع حريمات، على تمديد عقديهما، المقرر أن ينتهي نهاية الموسم الرياضي المقبل. وعلمت «الصباح»، أن مسؤولي الجيش الملكي توصلوا إلى اتفاق مبدئي مع الجيراري وحريمات على تمديدأكمل القراءة »
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