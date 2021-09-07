حوادث
ضبط مرشحين متلبسين بتوزيع المال
إيقاف وصيف ومرشح بمراكش واعتماد طرق ملتوية لاستمالة الناخبين أجرت مصالح الدرك الملكي التابعة لمنطقة ولاد حسون بضواحي مراكش، ليلة السبت الماضي، أبحاثا مع مرشح يعد وصيفا لوكيل اللائحة، يشتبه في استعماله المال لاستمالة الناخبين، إثر ضبطه ليلا بدوار جلال بدائرة أولاد حسون. وحلت مصالح الدرك بالمكان بعد تلقيها وشايةأكمل القراءة »
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