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الرياضة

مشاكل في القلب تبعد أكردوم

منذ 3 دقائق
سيغيب يوسف أكردوم، مدافع المغرب الفاسي، عن صفوف فريقه لأزيد من شهر، بعد أن أثبتت التحاليل الطبية التي خضع لها، وجود مشكل على مستوى القلب. ومنح الطبيب المختص في أمراض القلب والشرايين للاعب أكردوم، وصفة طبية، تمتد لشهر، مع ضرورة خضوعه للراحة، وعدم إجراء التمارين الرياضية. والتحق أكردوم بالمغرب الفاسيأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق
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