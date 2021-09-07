اذاعة وتلفزيون
“الكيداري” تقدم “فاشن مغربي”
انطلاق تصوير البرايمات الأولى والرايس حكمة إلى جانب ضيوف آخرين علمت “الصباح” أن الممثلة جيهان الكيداري، اختيرت لتشرف على تقديم برنامج “فاشن مغربي” لصالح قناة الأولى، وهو أول برنامج خاص باكتشاف مصممي الأزياء المغاربة. وأوضحت مصادر أن “بيبيك برود” الشركة المكلفة بتنفيذ انتاج البرامج الذي تراهن عليه القناة لرفع نسبأكمل القراءة »
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