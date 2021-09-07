الصباح الفني
“قالو ليك عليا” تعيد شيماء عبد العزيز
أعلنت المغنية شيماء عبد العزيز، عودتها إلى الساحة الفنية بأغنية جديدة، قالت إنها صورتها على طريقة فيديو كليب. وأوضحت عبد العزيز أثناء حديثها مع متابعي صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن فريق عمل الأغنية يضع اللمسات الأخيرة قبل طرحها على قناتها الرسمية على “يوتوب”، مشيرة إلى أن أمين مرتضى أشرفأكمل القراءة »
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