الرياضة
بني ملال ينهي معسكره ببوزنيقة
أنهى رجاء بني ملال، نهاية الأسبوع الماضي، تجمعا إعداديا ببوزنيقة، بإجرائه أربع مباريات إعدادية أمام الجيش الملكي والرشاد البرنوصي ونجم الشباب وأمل الفتح الرياضي. ووقف العلوي الإسماعيلي، مدرب رجاء بني ملال، على مدى جاهزية لاعبيه الذين انتدبهم الفريق، ويتعلق الأمر بالمدافع أنس النوادر(اتحاد تواركة) والمهاجم ياسين لامين (الفتح الرياضي) وحمزةأكمل القراءة »
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