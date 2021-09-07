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اللوزي في “إلا أنا” تتعرض الفنانة يسرا اللوزي للابتزاز خلال أحداث حكاية “بالورقة والقلم” في مسلسل “إلا أنا”، وتتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق. وبدأت يسرا اللوزي تصوير مشاهدها منذ أيام، ويشاركها البطولة الفنان عماد رشاد، ونور محمد، وعلي الطيب، وحسام الجندي، ولاشينة لاشين، وعبد الله أشرف، وصلاح الدالي، وياسمينأكمل القراءة »
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