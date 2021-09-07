الرياضة
تفاصيل يوم أسود بكوناكري
لاعبو المنتخب عاشوا هلعا لـ 12 ساعة وتدخل ملكي عجل بعودة البعثة عاشت بعثة المنتخب الوطني يوما أسود في كوناكري بغينيا، حيث اهتزت على وقع انقلاب عسكري مفاجئ، صباح أول أمس (الأحد)، وتم إثره اعتقال الرئيس الغيني ألفا كوندي، وإغلاق الحدود البرية والجوية. ووجد المنتخب الوطني، الذي كان مقررا أنأكمل القراءة »
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