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حوادث

محاكمة مغتصبي شاب باليوسفية

منذ 3 دقائق
كانوا على متن عربة بحصان واستدرجوا الضحية إلى غابة للاعتداء عليه جنسيا تنظر غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بآسفي، في ملف متابعة ثلاثة متهمين من أجل ارتكاب جناية السرقة بيد مسلحة، ومحاولة هتك عرض بالعنف، والسكر العلني والمشاركة في ذلك كل حسب المنسوب إليه. ويستخلص من محضر الضابطة القضائية المنجزأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق
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