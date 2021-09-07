وطنية
بومدياني… رهان التغيير في بولنوار
استجابة للدعوة التي أطلقتها الأحزاب لضخ دماء جديدة في المشهد السياسي، لم يتخلف محمد بومدياني، إيمانا منه بأن اللحظة الراهنة تقتضي من كل الذين يأنسون في أنفسهم الكفاءة الضرورية، أن يلجوا المجال السياسي من أبوابه الواسعة، للقطع مع سلوك المتفرجين السلبيين عليه. ولأنه آمن بأن «الله لا يغير ما بقومأكمل القراءة »
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