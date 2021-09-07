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قضاة “ممنوعون” من المرض
عادت إلى دائرة النقاش من جديد، مسألة التغطية الصحية للقضاة، ومدى التزامات الجهات المسؤولة بتوفيرها، خاصة أن بعضهم وجد نفسه تحت رحمة المصحات الخاصة والتكاليف الباهظة، ما يكشف الغطاء عن هشاشة نظام التغطية الصحية، التي تستفيد منها هذه الفئة، إذ تناولت تقارير إخبارية حالات لقضاة أصيبوا أخيرا بفيروس “كوفيد 19″،أكمل القراءة »
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