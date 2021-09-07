حوادث
حادثة تورط “روشيرشي”
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن أنفا بالبيضاء، خلال الساعات الأولى من صباح أول أمس (الأحد)، من إيقاف شخصين، أحدهما مبحوث عنه على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بعدم الامتثال والإيذاء العمدي والسياقة الخطيرة، بشكل يهدد أمن وسلامة مستعملي الطريق. وووفق معطيات أولية للبحث، فإن المشتبه فيهماأكمل القراءة »
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