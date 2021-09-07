حوادث
8 سنوات سجنا لتاجر بالجديدة
اقتحم شقة بهدف السرقة والتقط صورا لأثاثها وعرضها للبيع على الأنترنت قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة تاجر مواد مستعملة، وحكمت عليه ب 8 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام بجناية السرقة الموصوفة وحيازة أشياء متحصل عليها من جناية. وجاء إيقافأكمل القراءة »
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