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حوادث

8 سنوات سجنا لتاجر بالجديدة

منذ 57 ثانية
اقتحم شقة بهدف السرقة والتقط صورا لأثاثها وعرضها للبيع على الأنترنت   قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة تاجر مواد مستعملة، وحكمت عليه ب 8 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام بجناية السرقة الموصوفة وحيازة أشياء متحصل عليها من جناية. وجاء إيقافأكمل القراءة »


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منذ 57 ثانية
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