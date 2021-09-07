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“البام” يقدم “بروفايل” عمدة سلا المقبل
أقنع حزب الأصالة والمعاصرة محمد النجار، مالك مجموعة مدارس خاصة وفاعل جمعوي، بالترشيح باسمه ضمن لائحة الجرار بسلا، بعد توافق مبدئي على تقديمه “بروفايل” لعمودية المدينة، المقبل، بعدما أبان أعضاء الحزب القدامى والملتحقون الجدد على شبه إجماع من أجل وضع هذا المرشح على رأس اللائحة بدائرة سلا المدينة، بعدما أعيدأكمل القراءة »
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