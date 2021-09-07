حوادث
مواجهة وتخريب بالبيضاء
أوقفت عناصر الشرطة بمنطقة أمن أنفا بالبيضاء، في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضي، سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 18 سنة و35، لتورطهم في قضية تتعلق بالعنف وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة وخرق أحكام حالة الطوارئ الصحية. ومن بين الموقوفين، امرأة، وشخصين من ذوي السوابق القضائية، شاركوا فيأكمل القراءة »
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