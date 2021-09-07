حوادث
محاكمة 11 متابعا في فرار نزيلين
ابتدائية الرباط استجابت لملتمسات الدفاع قصد محاكمتهم حضوريا لإجراء مواجهة بينهم استجابت المحكمة الابتدائية بالرباط، لملتمسات هيأة دفاع 11 متابعا في تسهيل فرار معتقلين من باب محكمة الاستئناف بالرباط، قبل شهرين، قصد محاكمتهم حضوريا، اليوم (الثلاثاء) بالقاعة رقم 1 الخاصة بجلسات التلبس بالمحكمة الابتدائية الواقعة بشارع مدغشقر. سيمكن هذاأكمل القراءة »
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