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ابن كيران “يحرر” الضرابنة
مرشح “الحمامة” يعاين أعطاب أكبر تجمع عشوائي وحاضنة انتخابية بعين الشق على تخوم الطريق السيار بمنطقة بوسكورة، يقع المجمع السكني العشوائي الضرابنة التي ينتمي ترابيا لعمالة مقاطعات عين الشق، وهو واحد من النقاط العمرانية السوداء التي لا زالت مثل شوكة في خصر عاصمة المال والأعمال. هنا بهذه المنطقة،التي لا تبعدأكمل القراءة »
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