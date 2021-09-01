وطنية
هلال: سكان الصحراء قرروا مصيرهم بالانتخابات
صفع عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، مرة أخرى جنرالات الجزائر الذين ظلوا يمارسون التضليل في المحافل الدولية والكذب على طريقة الدعاية النازية لجوزيف جوبلز منذ نصف قرن، وفشلوا وسيفشلون لأن المغرب صاحب حق، وقضيته عادلة حينما أكمل وحدته الترابية في الجنوب. وقال الدبلوماسي المغربي إن ملفأكمل القراءة »
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