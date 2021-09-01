الرياضة
فينغر بليفربول
فاجأ أرسن فينغر، مدير تطوير كرة القدم في الاتحاد الدولي «فيفا»، ومدرب أرسنال السابق، لاعبي ليفربول بالحضور لإحدى الحصص التدريبية لمركز «أكسا» للتدريبات الخاصة بالنادي، أخيرا، من أجل تقديم الجوائز التي توج بها أفراد الفريق العام الماضي. ولم يتمكن لاعبو ومدرب ليفربول من نيل الجوائز، بسبب التدابير التي منعت حضورهمأكمل القراءة »
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