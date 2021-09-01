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بوحسين ضمن مؤلفي مقرر التربية الفنية
ساهم مسعود بوحسين، الفنان المسرحي وأستاذ باحث في علوم وجماليات الفن المسرحي ورئيس نقابة مهنيي الفنون الدرامية، في تأليف الكتاب المدرسي بعنوان “الممتع في التربية الفنية” لفائدة السنة الأولى ابتدائي. وعن مشاركة مسعود بوحسين في تأليف الكتاب قال على حسابه الرسمي على “إنستغرام”، “سعيد بأن أكون ضمن فريق تأليف كتابأكمل القراءة »
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