اذاعة وتلفزيون
التحضير لموسم جديد من “سولو دموعي”
منتجة المسلسل قالت إن أسماء جديدة ستلتحق بفريق العمل وأخرى ستغادره قالت رجاء الحساني، منتجة مسلسل “سولو دموعي”، الذي بث على شاشة قناة “إم بي سي5″، إن فريق العمل شرع في التحضير لموسم جديد، بعد النجاح الذي حققه المسلسل في موسمه الأول. وقالت الحساني في حديث مع “الصباح”، إن الموسمأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا