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الرياضة

دياش يجدد ل»السيتي»

منذ 14 ساعة
قطع مانشستر سيتي الطريق على أندية أخرى، كانت ترغب في استمالة المدافع البرتغالي روبن دياش، ليجدد عقده إلى غاية 2027. ونال دياش لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بعد سنة من انتدابه من بنفيكا، من قبل بيب غوارديولا، الذي أعجب بإمكانياته. وبات دياش لاعبا مهما في «السيتي»، وساهمأكمل القراءة »


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منذ 14 ساعة
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