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الصباح الفني

الستاتي يطالب بجر الملولي إلى القضاء

منذ 14 ساعة
رفض التطاول على كرامته والإساءة لسمعته مؤكدا أن «راسو عريان» أمام المغاربة دخل الفنان الشعبي عبد العزيز الستاتي، على خط “الكلاشات” التي يوجهها بعض “الرابورات” المغاربة لبعضهم البعض، وانتفض في وجه هشام الملولي الذي ولج عالم الراب، أخيرا، بأغنية اثارت جدلا كبيرا، صورها على طريقة فيديو. واستنكر الستاتي، التطاول علىأكمل القراءة »


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منذ 14 ساعة
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