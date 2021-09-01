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وطنية

حملات العالم الافتراضي بتطوان

منذ 16 ساعة
اكتفى كثير من المرشحين للاستحقاقات الانتخابية بتطوان بمنصات العالم الافتراضي، من مواقع إلكترونية محلية، ووسائل التواصل الاجتماعي، من أجل الإعلان عن ترشحهم لهذه الانتخابات. فمنذ الساعات الأولى لانطلاق الحملة الرسمية عجت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة “فيسبوك” بصور المرشحين وكذا اللوائح الانتخابية التي تضم مجموع المترشحين في كل رمز، حيثأكمل القراءة »


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منذ 16 ساعة
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