الرياضة
تصفيات المونديال على “يوتوب”
«فيفا» أعلن بث مباريات الجولة الأولى لتمكين الجمهور الإفريقي من متابعةمنتخباته قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم نقل مباراة المنتخبين المغربي ونظيره السوداني على قناته في موقع التواصل الاجتماعي «يوتوب»، لحساب الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم. وكشف الاتحاد الدولي «فيفا» أن مباراة المنتخب المغربي ستكون من بينأكمل القراءة »
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