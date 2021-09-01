الرياضة
خاميس يثير الجدل
أثار الكولومبي خاميس رودريغيز الجدل أخيرا، بسبب غيابه عن ناديه إيفرتون، وتصريح غريب له نقلته وسائل الإعلام الإنجليزية. وقال خاميس إنه لا يعرف حتى منافسي إيفرتون المقبلين، ولا يتابع مباريات النادي، ولا يهتم لذلك، وهو التصريح الذي استغرب له عشاق إيفرتون، وطالبوه بالاعتذار عنه. ونشر رودريغيز أخيرا صورا له وهوأكمل القراءة »
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