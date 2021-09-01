وطنية
حملة باردة بدائرة الموت بالرباط
بنعبد الله خلال حملة بأحد مقاهي الرباط (عبد المجيد بزيوات) بنعبد الله والوردي يحثان المواطنين على التصويت أثر وباء كورونا سلبيا على السير العادي للحملات الانتخابية التي بدت باردة في حي المحيط بالرباط، التي اعتبرت دائرة الموت، لتعدد مرشحيها وقوتهم، إذ ترشح محمد نبيل بنعبد الله، أمين عام التقدم والاشتراكية،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا