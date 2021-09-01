fbpx
وطنية

حملة باردة بدائرة الموت بالرباط

منذ 15 ساعة
العثماني رفقة فريق عمله (عبد المجيد بزيوات)
بنعبد الله خلال حملة بأحد مقاهي الرباط (عبد المجيد بزيوات) بنعبد الله والوردي يحثان المواطنين على التصويت أثر وباء كورونا سلبيا على السير العادي للحملات الانتخابية التي بدت باردة في حي المحيط بالرباط، التي اعتبرت دائرة الموت، لتعدد مرشحيها وقوتهم، إذ ترشح محمد نبيل بنعبد الله، أمين عام التقدم والاشتراكية،أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 15 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى