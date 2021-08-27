وطنية
كورونا يجهز على “حياحة” الحملات
جولات ميدانية صامتة ووزراء يترشحون لقياس شعبيتهم ترشح وزراء في حكومة العثماني، التي تقترب من نهاية ولايتها، لأجل اختبار شعبيتهم في صناديق الاقتراع في زمن كورونا، الذي أجهز على الحملات الانتخابية، وأعاق التنافس الميداني بين المرشحين، وحال دون استفادة العاطلين، الذين يشتغلون عادة “حياحة” لمساندة المرشحين مقابل 100 درهم يوميا.أكمل القراءة »
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