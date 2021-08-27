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بوسلهام: المسرح في عطلة طويلة
المخرج والمؤلف المسرحي قال إن فنون العرض الحية تعيش وضعا مقلقا عبر المخرج والمؤلف المسرحي بوسلهام الضعيف ل”الصباح” عن الوضعية، التي يعيشها قطاع المسرح منذ عدة أشهر، موضحا أنه يعاني شللا وأصبح في عطلة طويلة. وأضاف بوسلهام أن فنون العرض الحية تعيش وضعا مقلقا، سيما بعد قرار إغلاق القاعات المسرحيةأكمل القراءة »
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