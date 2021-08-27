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ذوو سوابق يطيحون باللوائح

منذ دقيقتين
طعون ضد المتسللين لقوائم الترشيح و11 طعنا بجهة الرباط   لجأ محامون، صباح أمس (الخميس)، مرفوقين بمفوضين قضائيين، إلى الطعن في مجموعة من لوائح الترشيحات بمجموعة من المدن، ووصل عدد ملتمسات إسقاط اللوائح الجهوية والتشريعية والمحلية، بجهة الرباط إلى 11، للإطاحة باللوائح، بعدما تسلل إليها أشخاص من ذوي السوابق، ماأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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