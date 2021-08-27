وطنية
الداخلية تقدم النصائح الختامية للمرشحين
توعد ولاة وعمال في اجتماعات متفرقة مع وكلاء اللوائح، يوما قبل بدء الحملة الانتخابية، التي انطلقت أمس في أجواء باردة في الشوارع والمقرات، ومشتعلة على مواقع التواصل الاجتماعي، بتطبيق القانون بحذافيره في حق المخالفين. واستدعى الولاة والعمال وكلاء اللوائح، بحضور وكلاء النيابة العامة التابعين للنفوذ الترابي، التي تمتد فيه الدائرةأكمل القراءة »
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