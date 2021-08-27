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حوادث

12 سنة سجنا لقاتل صديقه

منذ ساعتين
جلسة خمرية تنتهي بتلقي الضحية لضربة قوية أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، قاتل صديقه، وحكمت عليه ب12 سنة سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق بجناية الضرب والجرح المفضي للموت دون نية إحداثه واستهلاك المخدرات. ويستفاد من وثائق الملف لدرك اثنين هشتوكة، أن زوجةأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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