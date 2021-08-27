حوادث
12 سنة سجنا لقاتل صديقه
جلسة خمرية تنتهي بتلقي الضحية لضربة قوية أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، قاتل صديقه، وحكمت عليه ب12 سنة سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق بجناية الضرب والجرح المفضي للموت دون نية إحداثه واستهلاك المخدرات. ويستفاد من وثائق الملف لدرك اثنين هشتوكة، أن زوجةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا