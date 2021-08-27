الرياضة
لائحة الفرصة الأخيرة
استبعاد زياش وخليلوزيتش وجه الدعوة لأربعة لاعبين جدد والزنيتي ممثلا وحيدا للبطولة وجه الصربي وحيد خليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، الدعوة إلى 24 لاعبا للدخول في تجمع إعدادي الاثنين المقبل، بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة، استعدادا لمباراتي السودان وغينيا، لحساب تصفيات مونديال قطر. وعرفت اللائحة مفاجأة كبيرة،أكمل القراءة »
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