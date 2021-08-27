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بشرى تصور “معالي ماما” عادت الفنانة بشرى إلى تصوير فيلم “معالى ماما” في أحد الديكورات المخصصة للعمل، بعد تعافيها من فيروس كورونا، ومن المنتظر أن تنتهي من تصويره خلال شهر على أقصى تقدير استعدادا لطرحه في القاعات السينمائية. وكانت أسرة فيلم “معالى ماما” قد أوقفت التصوير خلال الفترة الماضية، بسببأكمل القراءة »
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