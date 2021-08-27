أخبار الصباح
أخبار الصباح
< “السويهلة” كشفت مصادر من الكواليس الانتخابية بمراكش، أن رجال سلطة نصحوا رئيسا سابقا لجماعة “السويهلة”، المنتمي لـ “بيجيدي”، بالترشح باسم الاستقلال، إذا هو أراد التخلص من تداعيات دعوى قضائية مرفوعة ضده بالمحكمة الإدارية، أثارت فضيحة نصب على مستثمر بأراض سلالية، واتهم فيها منتخبون بالنصب وتزوير وثائق عقارات واستعمال أسماءأكمل القراءة »
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