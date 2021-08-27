وطنية
حملات انتخابية بـ “مول الجيلي”
رغم الحملة الشرسة التي قادها مئات الآلاف من المغاربة، ضد عنف وابتزاز “مول الجيلي الصفر”، إلا أن بعض المنتخبين ورؤساء الجماعات الترابية، لا يبالون بأولويات السكان، ودفعهم الهوس بالحفاظ على الكراسي أو الطموح إليها، إلى استغلال حراس السيارات والمواطنين في وقت واحد، من خلال الإعلان عن كراء الملك العموميأكمل القراءة »
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