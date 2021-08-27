الرياضة
قرار رابطة الدوري الإنجليزي يستنفر “كاف”
دعت حكومة بريطانيا لمعاملة اللاعبين الأفارقة بمثل نظرائهم الأوربيين راسلت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم الحكومة البريطانية، لإيجاد تسوية لملف اللاعبين الأجانب، بسبب الظروف الحالية السائدة في بريطانيا، في ما يتعلق بعدم وجود استثناءات رياضية للاعبين العائدين من عدة دول إفريقية بعد خوض مباريات دولية رفقة منتخباتهم الأسبوع المقبل. وأكدت الكنفدراليةأكمل القراءة »
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