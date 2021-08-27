وطنية
اختلالات تمنع ترشيح كبار المنتخبين
قالت مصادر مطلعة، إن السلطة الإدارية المحلية لقيادة “هري أكلمام أزكزا” بدائرة خنيفرة رفضت ترشيح حسن علاوي، الرئيس المعزول من جماعة “أكلمام أزكزا”. وأوضحت المصادر نفسها أن السلطات نفسها أصدرت قرارا يقضي برفض ترشيح علاوي، في الدائرة الانتخابية الملحق بها المقعد المخصص للنساء، بخصوص انتخاب أعضاء المجالس الجماعية عن طريقأكمل القراءة »
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