خاص
الداخلـة حاضنـة للهجـرة
المندوبية السامية للتخطيط سجلت دينامية اقتصادية بمعدل نمو يضاعف المعدل الوطني خلصت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن الداخلة تسجل دينامية اقتصادية بمعدل نمو وصل إلى 7.8 وأكثر من ضعف المعدل الوطني، كما أشارت إلى أن سكان الجهة يغلب عليهم الشباب بمعدلات شغل وذكورة مرتفعة، على اعتبار أنها منطقة حاضنة للهجرة.أكمل القراءة »
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