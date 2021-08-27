خاص
قبلة لتربية الأحياء البحرية
214 مشروعا بحصيلة سنوية من 78 ألف طن واستثمارات بـ 811 مليون درهم و 2500 منصب شغل تستأثر جهة الداخلة – وادي الذهب بنسبة 60 في المائة من الإنتاج الوطني في قطاع تربية الأحياء البحرية، مما يجعلها إحدى المنصات الرئيسية لتربية الأحياء البحرية في المغرب، إذ من بين 256 مشروعاأكمل القراءة »
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