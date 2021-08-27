ربورتاج
كورنيـش سـلا… الاستجمـام قبـل الكمامـة
أغلب مرتاديه يستمتعون بأوقاتهم دون احترام التباعد الجسدي إنجاز: أمينة كندي / تصوير (عبد المجيد بزيوات) رغم أن حالات الإصابة بـ «كوفيد 19» في ارتفاع مستمر وأصبحت تقدر يوميا بالآلاف, خلافا لفترة سابقة اعتقد فيها الجميع أنه تمت السيطرة على الفيروس اللعين بعد أن كانت أرقام الإصابات اليومية تسير فيأكمل القراءة »
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