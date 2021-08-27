خاص
10 قنصليات في انتظار المزيد
افتتحت السنغال قنصلية عامة بمدينة الداخلة لتكون بذلك التمثيلية الدبلوماسية الـ21 بكل من الداخلة والعيون، في حفل ترأسته عيساتا تال سال، وزيرة الخارجية والسنغاليين بالخارج، إلى جانب نظيرها المغربي، ناصر بوريطة، بمشاركة أعضاء وفد سنغالي ومسؤولين مغاربة وممثلين عن الدول، التي افتتحت في وقت سابق تمثيليات دبلوماسية لها بالمدينة. وتعدأكمل القراءة »
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