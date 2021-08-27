خاص
مينـاء القـارات الأربـع
«الصباح» عاينت بدء أشغال الداخلة الأطلسي المخصص لاستقبال كل أنواع سفن الصيد والسياحة والتجارة ستكون لميناء الداخلة الأطلسي الذي عاينت «الصباح» بداية أشغاله وحصلت على صور حصرية لموقعه أبعاد قارية، لأنه سيربط بين أوربا وإفريقيا وآسيا وأمريكا وستتضمن أنشطته ثلاثة محاور، أولها الصيد البحري، أي استقبال سفن الصيد الساحلي والقطبأكمل القراءة »
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