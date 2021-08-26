وطنية
بركة: شروط الداخلية ستضعف المشاركة
قال نزار بركة، أمين عام الاستقلال، إن قرار تقييد وزارة الداخلية لحركية المرشحين، الصادر في منشورها، مساء أول أمس( الثلاثاء)، سيعرقل عملية التواصل بين الأحزاب والمواطنين، على اعتبار أن السياسة والانتخابات تقوم على أساس العلاقة المباشرة لتفسير عملية التصويت للناخبين، والاختيار بين الذي يسعى إلى خدمة المواطنين، وبين منأكمل القراءة »
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