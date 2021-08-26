وطنية
“فيسبوك”… حملات سابقة لأوانها
شباب الفضاء الأزرق طالبوا بتغيير بعض الأساليب المتجاوزة في الحملة الانتخابية وناشدوا باحترام البيئة شهد موقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، انتشار شعارات ووعود حزبية، في حملات سابقة لأوانها. وانخرط في هذه الحملة عدد من المرشحين من جل مدن المغرب، خاصة بالبيضاء والرباط والقنيطرة ومراكش وفاس وطنجة وتطوان وأكادير، منأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا