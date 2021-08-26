اذاعة وتلفزيون
عاجل يصور “السر القديم”
كورونا أجل عرضه المسرحي “المقال الأخير” ينشغل الممثل عاجل عبد الإله بتصوير مشاهده، ضمن أحداث المسلسل التلفزيوني الجديد بعنوان “السر القديم” من إنتاج قناة “الأولى”. وقال عاجل ل”الصباح” إنه سعيد بخوض تجربة جديدة في عالم الدراما، التي أصبحت تحظى بإقبال المشاهدين المغاربة، كما نجحت في الرفع من نسبة المشاهدة مقارنةأكمل القراءة »
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