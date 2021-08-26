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مركز الرحمة… رقمنة التلقيح
فضاء مندمج للتلقيح والتحاليل يبصم على تجربة واعدة ونوايا لتعميمها على إفريقيا قليلة هي المرات التي تسوق فيها وزارات ومؤسسات لبعض المشاريع على أنها رقمية ومندمجة، ويتحقق فيها فعلا شرط الرقمنة والاندماج، إذ ظل شعار الرقمنة يرفع دون أن يكون له صدى في الواقع، لكن مركز التلقيح الرحمة، أحد هذهأكمل القراءة »
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