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لفتيت يمنع “الزرود”
منع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على المرشحين إقامة ” زرود” ونصب الخيام ، في إطار الحملة الانتخابية، التي ستنطلق بطعم كورونا، اليوم (الخميس) وإلى غاية 7 شتنبر المقبل، وفق ما أكدته مصادر ” الصباح”. وأفادت المصادر أن لفتيت استدرك واقع كورونا ومتحوره ” دلتا” وسرعة انتشاره بين المواطنين، فقررأكمل القراءة »
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